Conférence et atelier d’art-thérapie Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Conférence et atelier d’art-thérapie Hauts de Bienne, 14 mai 2022, Hauts de Bienne. Conférence et atelier d’art-thérapie Hauts de Bienne

2022-05-14 – 2022-05-14

Hauts de Bienne Jura Du samedi 14 au jeudi 19 mai 2022

Annabel Mantion-Fayolle, artiste peintre et art-thérapeute vous propose une conférence (entrée libre), suivie d’un atelier à la médiathèque de Morez et de Longchaumois. Pour participer à l’atelier (sur inscription-à partir de 14 ans), il est demandé d’assister au préalable à la conférence. Tarifs : participation libre Renseignements à la médiathèque de Morez ou au 03 84 33 38 92 Renseignements à la médiathèque de Longchaumois ou au 03 84 60 64 93 Du samedi 14 au jeudi 19 mai 2022

Annabel Mantion-Fayolle, artiste peintre et art-thérapeute vous propose une conférence (entrée libre), suivie d’un atelier à la médiathèque de Morez et de Longchaumois. Pour participer à l’atelier (sur inscription-à partir de 14 ans), il est demandé d’assister au préalable à la conférence. Tarifs : participation libre Renseignements à la médiathèque de Morez ou au 03 84 33 38 92 Renseignements à la médiathèque de Longchaumois ou au 03 84 60 64 93 Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Ville Hauts de Bienne lieuville Hauts de Bienne Departement Jura

Hauts de Bienne Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/

Conférence et atelier d’art-thérapie Hauts de Bienne 2022-05-14 was last modified: by Conférence et atelier d’art-thérapie Hauts de Bienne Hauts de Bienne 14 mai 2022 Hauts de Bienne Jura

Hauts de Bienne Jura