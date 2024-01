Conférence est-ce que mon ado va bien ? Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn, jeudi 1 février 2024.

Conférence est-ce que mon ado va bien ? Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Est-ce que mon ado va bien ? Grande question du moment alors n’hésitez pas à participer à cette conférence animée par le psychiatre reconnu et spécialiste de l’adolescent en difficulté, Xavier Pommereau. Il dressera un portrait des adolescents d’aujourd’hui et donnera des clés pour les accompagner dans leurs projets d’avenir. À l’issue, un temps d’échange avec le public permettra de répondre aux questions des participants. Un pot d’accueil sera offert dans le hall du cinéma dès 19h.

Cinéma le Saleys Avenue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesaleys@orange.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:30:00

fin : 2024-02-01



