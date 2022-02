Conférence : Esprit es-tu là ? – Victor Hugo et le Spiritisme Dinard, 4 mars 2022, Dinard.

Conférence : Esprit es-tu là ? – Victor Hugo et le Spiritisme Villa des Roches Brunes Allée des Douaniers Dinard

2022-03-04 – 2022-03-04 Villa des Roches Brunes Allée des Douaniers

Dinard Ille-et-Vilaine

Conférence sur le sujet des liens qu’entretenait Victor Hugo avec le monde du spiritisme.

A l’issue d’une exposition sur l’art et les esprits organisée à la Maison Victor Hugo de la Place des Vosges à Paris, Colombe Boncenne et Edouard Launet ont organisé et filmé in situ une séance de spiritisme avec le concours d’un médium. Sont-ils parvenus à entrer en contact avec l’esprit de Victor Hugo ? Disons seulement que la séance a été surprenante. Colombe Boncenne et Edouard Launet vous la présenteront en sons et en images.

On le sait peu mais Victor Hugo en exil à Jersey pratiquera pendant deux ans (1853-1855) des séances de spiritisme quasi quotidiennes. Une mode très en vogue qui part des Etats-Unis en 1848 pour gagner toute l’Europe.

Victor Hugo est au départ très dubitatif sur ces « tables parlantes » mais sa fille Léopoldine, disparue dix ans auparavant, se manifeste lors de la première séance du 11 septembre 1853 et emporte son adhésion. Victor Hugo affirme dialoguer avec les esprits les plus illustres, Dante, Molière, Shakespeare, Dante et même Jésus-Christ !

Les procès-verbaux des séances sont mis au net dans les cahiers rouges dont Victor Hugo envisageait une publication posthume. Aujourd’hui, seuls deux cahiers sur les quatre ont été retrouvés et publiés.

Conférence et projection animée par Colombe Boncenne et Edouard Launet, le vendredi 4 mars à 18h30 à la villa Les Roches Brunes.

Entrée libre

Passe sanitaire et masque obligatoires

Suivie d’une séance de dédicace du livre des éditions Bow Window : « Hauteville House, la maison de Victor Hugo à Guernesey ».

Vendredi 4 mars 2022 – 18h30 – Villa des Roches Brunes

+33 2 99 16 00 00

Conférence sur le sujet des liens qu’entretenait Victor Hugo avec le monde du spiritisme.

A l’issue d’une exposition sur l’art et les esprits organisée à la Maison Victor Hugo de la Place des Vosges à Paris, Colombe Boncenne et Edouard Launet ont organisé et filmé in situ une séance de spiritisme avec le concours d’un médium. Sont-ils parvenus à entrer en contact avec l’esprit de Victor Hugo ? Disons seulement que la séance a été surprenante. Colombe Boncenne et Edouard Launet vous la présenteront en sons et en images.

On le sait peu mais Victor Hugo en exil à Jersey pratiquera pendant deux ans (1853-1855) des séances de spiritisme quasi quotidiennes. Une mode très en vogue qui part des Etats-Unis en 1848 pour gagner toute l’Europe.

Victor Hugo est au départ très dubitatif sur ces « tables parlantes » mais sa fille Léopoldine, disparue dix ans auparavant, se manifeste lors de la première séance du 11 septembre 1853 et emporte son adhésion. Victor Hugo affirme dialoguer avec les esprits les plus illustres, Dante, Molière, Shakespeare, Dante et même Jésus-Christ !

Les procès-verbaux des séances sont mis au net dans les cahiers rouges dont Victor Hugo envisageait une publication posthume. Aujourd’hui, seuls deux cahiers sur les quatre ont été retrouvés et publiés.

Conférence et projection animée par Colombe Boncenne et Edouard Launet, le vendredi 4 mars à 18h30 à la villa Les Roches Brunes.

Entrée libre

Passe sanitaire et masque obligatoires

Suivie d’une séance de dédicace du livre des éditions Bow Window : « Hauteville House, la maison de Victor Hugo à Guernesey ».

Vendredi 4 mars 2022 – 18h30 – Villa des Roches Brunes

Villa des Roches Brunes Allée des Douaniers Dinard

dernière mise à jour : 2022-02-25 par