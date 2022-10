Conférence « Espèces locales en danger : quelles solutions pour les protéger ? » Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Conférence « Espèces locales en danger : quelles solutions pour les protéger ? » Troyes, 17 octobre 2022, Troyes. Conférence « Espèces locales en danger : quelles solutions pour les protéger ? »

Auditorium du Petit Louvre Troyes Aube

2022-10-17 19:00:00 – 2022-10-17 Troyes

Aube https://www.musees-troyes.com/actualite/fete-de-la-science/ Troyes

dernière mise à jour : 2022-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Auditorium du Petit Louvre Troyes Aube Ville Troyes lieuville Troyes Departement Aube

Troyes Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Conférence « Espèces locales en danger : quelles solutions pour les protéger ? » Troyes 2022-10-17 was last modified: by Conférence « Espèces locales en danger : quelles solutions pour les protéger ? » Troyes Troyes 17 octobre 2022 Aube Auditorium du Petit Louvre Troyes Aube Troyes

Troyes Aube