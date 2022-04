Conférence “Espèces envahissantes – Fléau moderne ?”

Conférence “Espèces envahissantes – Fléau moderne ?”, 16 septembre 2022, . Conférence “Espèces envahissantes – Fléau moderne ?”

2022-09-16 18:00:00 – 2022-09-16 Quelles sont les espèces envahissantes que l’on peut trouver sur le Bassin ? D’où viennent-elles ? A quelles espèces nuisent-elles ?

Venez découvrir tout cela avec Alexandre lors de cette conférence.

Rendez-vous à la salle des expositions de 18h à 20h. Quelles sont les espèces envahissantes que l’on peut trouver sur le Bassin ? D’où viennent-elles ? A quelles espèces nuisent-elles ?

Venez découvrir tout cela avec Alexandre lors de cette conférence.

Rendez-vous à la salle des expositions de 18h à 20h. Quelles sont les espèces envahissantes que l’on peut trouver sur le Bassin ? D’où viennent-elles ? A quelles espèces nuisent-elles ?

Venez découvrir tout cela avec Alexandre lors de cette conférence.

Rendez-vous à la salle des expositions de 18h à 20h. Alexandre Bert dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville