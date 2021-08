Conférence : ESN : Comment prendre le virage du Numérique Responsable ? Palais des Congrès de Paris 1, 16 septembre 2021, Paris.

Palais des Congrès de Paris 1, le jeudi 16 septembre à 14:30

Le numérique a transformé en profondeur l’entreprise et nos modes de vie. Entre 2010 et 2025, on prévoit un triplement des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. Les entreprises du secteur ont un rôle central à jouer pour contribuer à un numérique plus sobre et plus responsable. C’est pourquoi elles doivent intégrer des préoccupations éthiques, sociales et environnementales à leurs activités. Lors de cet atelier, [France IT](https://france-it.fr/) et l'[Agence LUCIE](https://agence-lucie.com/) vous présentent : – Les enjeux du numérique responsable pour les ESN. – Les solutions et outils pour développer et valoriser votre engagement, notamment le rapprochement des labels Numérique Responsable et Entreprise numérique responsable. – Le témoignage d'[ISIA](https://groupe-isia.com/), la première ESN labellisée Numérique Responsable en 2020.

Sur inscription ou payant

Si le numérique est la source de grands progrès, son accélération est préoccupante.

Palais des Congrès de Paris 1 Place de la porte Maillot – 75017 Paris



