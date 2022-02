Conférence : Ernest Nivet (1871-1948), des rencontres, une destinée Châteauroux, 2 avril 2022, Châteauroux.

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 16:30:00

Châteauroux Indre

3 EUR 3 Né dans une humble famille de journaliers à Levroux, Ernest Nivet dut affronter obstacles et difficultés matérielles avant d’obtenir une reconnaissance officielle. Pourtant, tout au long de sa carrière, des amateurs d’art, qui avaient décelé son talent, lui apportèrent leur soutien. De Georges Lenseigne à Rodin, de Camille Claudel aux petites filles de Georges Sand, ces nombreuses personnalités ont marqué son parcours et ses créations. Cette conférence, étayée de nombreuses illustrations d’œuvres et de documents issus des archives familiales, permettra de suivre la vie quotidienne et l’itinéraire artistique du sculpteur jusqu’à la Première guerre mondiale.

Lors de ce dernier « Samedi conférence » de la saison, Francesca Lacour, archiviste paléographe, petite-fille d’Ernest Nivet, vous propose de retracer l’itinéraire artistique d’Ernest Nivet ainsi que ses liens avec des personnalités de son époque qui ont marqué son parcours.

+33 2 54 34 10 74

Châteauroux

