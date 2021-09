Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Conférence : Environnement, énergie et transition Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Conférence : Environnement, énergie et transition Montluçon, 11 septembre 2021, Montluçon. Conférence : Environnement, énergie et transition 2021-09-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-11 Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux

Montluçon Allier Conférence animée par Yann Messiez, directeur retraité d’une maison de l’environnement et ingénieur territorial. +33 4 70 05 54 45 http://mediatheques.agglo-montlucon.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

