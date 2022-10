Conférence – Entretien avec Pierre Marie Aubert Die, 22 octobre 2022, Die.

Conférence – Entretien avec Pierre Marie Aubert

2022-10-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-22 21:00:00 21:00:00

Entretien sur la sécurité alimentaire mondiale et la transition agroécologique en France et en Europe. Enjeux économiques et leviers politiques.

lesrencontresdioises@gmail.com +33 6 32 49 98 77

