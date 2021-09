Aubière Sigma Clermont Campus des Cézeaux CS 20265 63175 Aubière cedex Aubière, Puy-de-Dôme Conférence “Entrepreneuriat et Etudes Supérieures” Sigma Clermont Campus des Cézeaux CS 20265 63175 Aubière cedex Aubière Catégories d’évènement: Aubière

le vendredi 1 octobre à 18:00

L’idée de cette conférence est de faire témoigner des étudiants-entrepreneurs. Le discours se fait des étudiants pour les étudiants afin de désacraliser le mythe de l’entrepreneuriat Cette conférence de 2H a pour but de toucher un maximum d’étudiants et de répondre à leurs questions / freins / peurs vis à vis de l’aventure entrepreneuriale

L'idée de cette conférence est de faire témoigner des étudiants-entrepreneurs. Le discours se fait des étudiants pour les étudiants afin de désacraliser le mythe de l'entrepreneuriat.

