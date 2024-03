Conférence : Entreprendre avec le vivant (par Éric Julien) Le Moulin Digital : NOUVELLE ADRESSE Alixan, mercredi 10 avril 2024.

La Fab.t, Le Moulin digital et L’Optimist vous proposent une conférence inspirante le mercredi 10 Avril à 18h30 sur le thème :

Entreprendre avec le vivant : quel paradigme pour traverser turbulences et incertitudes ?

Par Eric Julien, conseiller en stratégie d’entreprises, expert APM, co-fondateur de l’école de la nature et des savoirs, fondateur de l’association Tchendukua Ici et ailleurs.

Parier sur la technologie ? Décroître ? Ne rien changer à ce stade ?…

Quel modèle d’organisation privilégier pour faire face à l’incertitude et aux turbulences qui s’annoncent ?

Et si la nature qui évolue, se transforme, se réinvente depuis plus de 4 milliards d’années pouvait nous inspirer pour réinventer un management plus durable ?

Et si faire « le choix du vivant » ouvrait de nouvelles voies d’adaptation créatives, pérennes, résilientes ?

Eric Julien, géographe de formation, s’appuie sur les grands principes du vivant pour conseiller les dirigeants d’entreprise dans leurs stratégies. Il viendra apporter son éclairage pour comprendre comment préserver la durabilité de son organisation par temps incertain.

Parking gratuit pendant 3h sur le parking P4 Vercors. Desserte train et bus (arrêt Gare TGV).

Le Moulin Digital : NOUVELLE ADRESSE 1 rue Roland moreno 26300 Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Fab.t