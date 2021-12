Toulouse Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Conférence : Entre mythes et rituels chamaniques. L’art rupestre des chasseurs-collecteurs d’Afrique australe Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Région privilégiée par les préhistoriens pour la qualité et l’ancienneté de ses dépôts archéologiques, l’Afrique australe renferme également une des plus grandes concentrations de sites d’art rupestre au monde. Une grande partie de cet art, gravé ou peint, est attribuée aux populations de chasseurs-collecteurs du Later Stone Age, les plus anciennes peintures ayant été datées autour de 6000 cal BP, les plus récentes réalisées au XIXe siècle. S’appuyant notamment sur la comparaison entre l’iconographie et l’abondante documentation ethnographique concernant les San (communautés actuelles de chasseurs-collecteurs), deux principales interprétations ont été proposées pour expliquer cet art. D’un côté, la théorie chamanique intègre la réalisation de peintures rupestres à des rituels chamaniques pratiqués par les groupes du LSA. De l’autre côté, les images rupestres seraient des représentations des mythes fondateurs des chasseurs-collecteurs. Dans les deux cas, les croyances religieuses des groupes humains sont à l’origine de la pratique graphique. Mais, lorsque l’on considère des éléments tels que les variations iconographiques entre les régions d’Afrique australe ou le contexte environnemental des sites ornés, on peut se demander si seuls les besoins religieux ont motivés l’aménagement de panneaux d’art rupestre, ou si d’autres besoins, d’ordre sociaux ou économiques par exemple, ont pu s’y ajouter. Léa Jobard Doctorante au laboratoire TRACES UMR 5608, étudie l’art rupestre des chasseurs collecteurs préhistoriques du Zimbabwe, dans la région des Matobo

