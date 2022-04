Conférence « Entre mythes et réalités : une brève histoire du Quercy

2022-08-11 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-11 Cette sera présentée par l’historien Patrice Foissac, ancien Président de la Société des Etudes du Lot.

Depuis plusieurs années, il régale son auditoire par sa façon bien à lui de raconter l’histoire. Pour cet auteur de nombreux travaux et ouvrages sur notre région, l’Histoire peut être “officielle”, de “légende” mais toujours sujette à changement au fil des découvertes que ne manquent pas de faire les historiens.

Patrice Foissac la raconte en entremêlant toutes les histoires avec sérieux mais, également, humour.

sur réservation, nombre de participants limité hplieurade@yahoo.fr

