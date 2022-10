Conférence : Entre l’artefact et l’idée de nature Amiens, 25 octobre 2022, Amiens.

Conférence : Entre l’artefact et l’idée de nature

15 Rue Marc Sangnier Amiens Somme

2022-10-25 18:00:00 – 2022-10-25

Amiens

Somme

Venez à la rencontre de -Michele & Miquel Paysagistes, Didier DEBARGE et Adrien DE BELLAIGUE, architectes.

L’architecture et le paysage entretiennent des relations complexes qui sont sujettes à de multiples postures doctrinales. Tantôt conflictuelles, tantôt fusionnelles, ces deux disciplines distinctes ne peuvent s’ignorer quand elles s’attachent à concevoir et construire une façon d’habiter quelque part dans ce monde.

Les architectes de l’atelier dbo architectes et les paysagistes Michèle et Miquel, à part ou ensemble, se frottent régulièrement à cette question relationnelle qui fonde leur credo conceptuel, entre l’artefact et l’idée de nature.

Ensemble, ils présenteront des projets personnels et des projets en collaboration, en mettant un accent particulier sur

leur toute dernière réalisation en Normandie, à la batterie d’artillerie de Longues sur Mer.

Les architectes présents :

Tout d’abord le binôme Michel & Miquel, grand gagnant du prix d’Art urbain de 2018, pour leur aménagement du Jardin Niel à Toulouse. Ils ont réalisé des aménagements et développement urbain en Espagne, en France ou encore à Taïwan. Ce temps d’échanges sera riche en cultures.

Puis, s’invite à cette rencontre Didier DEBARGE, architecte et actuellement également professeur à L’École d’Architecture de Lille.

En effet, vous pourrez échanger avec lui des formations à suivre ou encore de son parcours professionnel. Cette implication dans les modes de production de l’architecture a rapidement été élargie aux questions urbaines jusqu’à se déplacer dans les préoccupations du paysage.

Adrien DE BELLAIGUE nous fera l’honneur de sa présence, architecte et actuellement également professeur à L’École d’Architecture de Lille. Il est Co-gérant de l’atelier DEBARGE & BELLAIGUE, sa pratique professionnelle de maîtrise d’œuvre se caractérise par la mise au point de modes opératoires spécialement adaptés au contexte de production ; éléments manuportables, préfabrication, prise en compte de la déqualification du travail, etc.

Venez à la rencontre de -Michele & Miquel Paysagistes, Didier DEBARGE et Adrien DE BELLAIGUE, architectes.

L’architecture et le paysage entretiennent des relations complexes qui sont sujettes à de multiples postures doctrinales. Tantôt conflictuelles, tantôt fusionnelles, ces deux disciplines distinctes ne peuvent s’ignorer quand elles s’attachent à concevoir et construire une façon d’habiter quelque part dans ce monde.

Les architectes de l’atelier dbo architectes et les paysagistes Michèle et Miquel, à part ou ensemble, se frottent régulièrement à cette question relationnelle qui fonde leur credo conceptuel, entre l’artefact et l’idée de nature.

Ensemble, ils présenteront des projets personnels et des projets en collaboration, en mettant un accent particulier sur

leur toute dernière réalisation en Normandie, à la batterie d’artillerie de Longues sur Mer.

Les architectes présents :

Tout d’abord le binôme Michel & Miquel, grand gagnant du prix d’Art urbain de 2018, pour leur aménagement du Jardin Niel à Toulouse. Ils ont réalisé des aménagements et développement urbain en Espagne, en France ou encore à Taïwan. Ce temps d’échanges sera riche en cultures.

Puis, s’invite à cette rencontre Didier DEBARGE, architecte et actuellement également professeur à L’École d’Architecture de Lille.

En effet, vous pourrez échanger avec lui des formations à suivre ou encore de son parcours professionnel. Cette implication dans les modes de production de l’architecture a rapidement été élargie aux questions urbaines jusqu’à se déplacer dans les préoccupations du paysage.

Adrien DE BELLAIGUE nous fera l’honneur de sa présence, architecte et actuellement également professeur à L’École d’Architecture de Lille. Il est Co-gérant de l’atelier DEBARGE & BELLAIGUE, sa pratique professionnelle de maîtrise d’œuvre se caractérise par la mise au point de modes opératoires spécialement adaptés au contexte de production ; éléments manuportables, préfabrication, prise en compte de la déqualification du travail, etc.

ma.hautsdefrance@gmail.com

Amiens

dernière mise à jour : 2022-10-21 par