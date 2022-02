Conférence : Enseigner les enfants du peuple, les « petites écoles » à Reims avant les lois Ferry Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Reims “Enseigner les enfants du peuple, les « petites écoles » à Reims avant les lois Ferry (1780-1880)” par Michel ROYER, membre titulaire A la veille de la Révolution française, l’enseignement élémentaire, celui qui se contente d’apprendre à lire, à écrire et à compter, se donne dans ce que l’on appelle alors les « petites écoles ». Mais ces dernières sont très loin de recevoir la totalité des enfants des catégories populaires. Un siècle plus tard, au début des années 1880, les lois scolaires de Jules Ferry rendent l’école primaire obligatoire (de 6 à 13 ans), gratuite et laïque. Mais est-on passé brutalement d’une situation à l’autre ou l’évolution a-t-elle été progressive ? C’est ce qui sera examiné au travers de l’exemple rémois. academie.nationale.reims@wanadoo.fr http://www.academie-nationale-reims.fr/ Maison de la Vie associative 122B Rue du Barbâtre Reims

