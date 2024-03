Conférence enquête littéraire à Medellín Théâtre de l’hôtel de ville Le Havre, mardi 19 mars 2024.

Conférence enquête littéraire à Medellín Théâtre de l’hôtel de ville Le Havre Seine-Maritime

Dans le cadre des Rendez-vous du Théâtre de l’Hôtel de Ville, l’artiste Camille Reynaud présentera, mardi 19 mars, une restitution de son « enquête littéraire ».

Suite à sa formation Master Lettres et Création littéraire à l’ESADHaR, l’artiste Camille Reynaud est partie en résidence de création littéraire à l’Alliance Française Medellín, en partenariat avec la pépinière du Fort de Tourneville.

Au cours de cette résidence en Colombie, l’artiste a déployé un journal d’observation de la ville et de la rivière. Entre français et espagnol, elle a découpé les mots pour créer des ponts entre les rives. Des souvenirs, des mots, des textes se sont reliés entre le fleuve Río Medellín et les corps des femmes colombiennes.

Au cours de cette performance de restitution de ce qu’elle nomme « enquête littéraire », l’artiste lira des extraits de son livre Nos corps dans la rivière et présentera une sélection de photographies argentiques et collages réalisés in situ, lors de l’été 2023.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:30:00

fin : 2024-03-19

Théâtre de l’hôtel de ville Place de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie saison.thv@lehavre.fr

L’événement Conférence enquête littéraire à Medellín Le Havre a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie