CONFÉRENCE – « Enquête en cours sur Lugdunum des Convènes »

Antenne du Conseil départemental de la Haute-Garonne, le vendredi 17 juin à 17:30

C’est William Van Andringa, directeur de recherches à l’École pratique des Hautes Études (Paris) et responsable des fouilles sur le site archéologique de Valcabrère, Saint-Bertrand-de-Comminges, qui présentera le résultats des investigations lancées en 2016 . **Ouverture des réservations :** Lundi 2 mai 2022. Cette conférence sera précédée d’une table ronde de 13h30 à 17h autour des « Archives d’archéologues » en présence de Jean-Luc Schenck-David, conservateur en chef honoraire du patrimoine, Christian Landes, conservateur en chef honoraire du patrimoine, et Nathalie Rouquerol, préhistorienne. **// INFOS PRATIQUES \\** ————————— **Quand ?** Vendredi 17 juin 2022, 17h30-19h. **Pour qui ?** Adultes. **Où ?** Antenne du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens. Parking GRATUIT Jean Pégot. **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) Gratuit. Réservation obligatoire. **Pour plus d’informations** : 05 34 32 50 90. Courriel : [antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr) ### **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 6 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation du pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes de 12 à 15 ans et du pass vaccinal à partir de 16 ans.

Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie 2022, cette conférence reviendra sur le bilan de cinq années de fouilles et de recherches archéologiques à Saint-Bertrand-de-Comminges. Antenne du Conseil départemental de la Haute-Garonne espace Jean Pégot 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne

