CONFÉRENCE « ENFANTS, ADOLESCENTS ET ÉCRANS » Tiers Lieu Saint-Mihiel 13 rue sur Meuse Saint-Mihiel

2022-02-08 18:30:00 – 2022-02-08 20:00:00

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Le Tiers-Lieu de Saint-Mihiel propose une conférence sur le thème « Enfants, adolescents et écrans », qui sera animée par Graziella Caussin, animatrice jeunesse. Voici les sujets qui seront abordés : – Le contrôle parental : comment et pourquoi ? – Accompagner son ado sur les réseaux sociaux – Aider son ado à se déconnecter la nuit – Enfants et temps d’écran – Le système PEGI + Charte numérique de la famille Famillesrurales.stmihiel@orange.fr +33 3 29 75 35 97 https://www.famillesrurales.org/stmihiel/44/conference-enfants-ados-et-ecrans Familles rurales de Saint-Mihiel

