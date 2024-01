Conférence Energie, où allons nous ? Quelques repères…par Bernard Maillard Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle, jeudi 16 mai 2024.

Conférence Energie, où allons nous ? Quelques repères…par Bernard Maillard Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

L’énergie est au cœur d’enjeux sociaux, économiques, environnementaux, sociaux, et géopolitiques. La conférence s’appuie sur des données publiques, accessibles à tous. Elle permet de partager quelques fondamentaux sur l’électricité en France et en Europe.

Sont notamment abordés, la place de l’électricité décarbonée pour le développement à travers le monde et l’enjeu des productions pilotables décarbonées, hydraulique et nucléaire, en complément des énergies intermittentes, pour l’équilibre du système électrique. Les questions des coûts et du financement sont ensuite traitées, avec les conséquences pour le consommateur et pour le contribuable.

Quartier Ibarron Ferme Inharria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 19:00:00

fin : 2024-05-16 20:30:00



