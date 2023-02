Conférence : Energie, la crise et après ? Sables d’Or les Pins Fréhel Fréhel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor Fréhel Conférence de Christine Labaune, ex directrice de recherche – CNRS La guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix du Gaz et de l’Electricité, nous ont brutalement rappelé le caractère vital de l’énergie, encore plus douloureusement pour les Ukrainiens qui doivent souvent vivre sans chauffage, sans eau chaude, sans électricité par des températures hivernales bien plus basses que les nôtres. Depuis le 1er choc pétrolier de 1973, nous avons subi coûteusement notre dépendance à nos sources d’approvisionnement auprès des producteurs de pétrole et de gaz, même si notre production nucléaire a permis d’amortir le choc. Aujourd’hui nous assistons à un nouveau paroxysme, jusqu’à la privation même de nos sources d’approvisionnement. Ceci se cumule avec l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’abandon progressif de l’usage des énergies fossiles pour faire face au réchauffement climatique. Lors de cette conférence il ne s’agit pas de prendre parti, de chercher les responsabilités sur l’origine de notre dépendance ou sur le mix énergétique aujourd’hui (éolien, solaire et nucléaire), mais d’une prospective à 10 ans sous l’angle technique et scientifique, notamment au regard de la course à l’innovation qui désormais s’est accélérée en matière de fusion nucléaire laser : reproduire et maîtriser certaines réactions de fusion nucléaire (à distinguer de la fission nucléaire) qui se produisent dans le Soleil et les étoiles en vue de produire une énergie abondante, sûre, sans risque d’explosion, sans déchet radioactif ni émission de gaz carbonique sur Terre est l’enjeu principal des recherches sur la fusion. cette perspective n’a jamais été aussi proche grâce notamment aux progrès fulgurants en matière de lasers intenses en impulsions courtes (CPA) qui ont valu l’attribution du prix Nobel à Gérard MOUROU en 2019 Nombre de places limité. rdvduroutin@gmail.com http://www.initiativecapfrehel.fr/ Sables d’Or les Pins Hôtel de Diane Fréhel

