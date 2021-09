Uzès Uzès Gard, Uzès Conférence – Encore une crise, que faire ? Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Conférence – Encore une crise, que faire ? Uzès, 1 octobre 2021, Uzès. Conférence – Encore une crise, que faire ? 2021-10-01 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-01 22:00:00 22:00:00 Café les Petites Mains 7 Avenue Général Vincent,

Uzès Gard Soirée conférence sur le thème “encore une crise, que faire? : comprendre et accompagner le stress et les émotions des enfants. Conférence animée par Laurence Nugues, coach parental et thérapeute. lespetitesmainsuzes@gmail.com +33 4 66 81 19 40 https://www.lespetitesmainsuzes.com/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Uzès
Café les Petites Mains 7 Avenue Général Vincent,