Conférence en visio “Une vie de barbe et de berger des histoires” En visioconférence / Catégories d’Évènement: île de France

Rennes

Conférence en visio “Une vie de barbe et de berger des histoires” En visioconférence, 31 mars 2023, /. Le vendredi 31 mars 2023

de 10h30 à 12h30

. payant 6,50€ Découvrez la conférence “Une vie de barbe et de berger des histoires” animée par l’écrivain, poète et conteur Patrick Fischmann. Patrick Fischmann est allé collecter des contes auprès des peuples racines. Chez les amérindiens et les mongols notamment. Mais, plus qu’un simple collectage, il a réalisé une immersion dans ces imaginaires, il s’est infusé afin de pouvoir communiquer leur saveur inégalable. Avec la patience joyeuse d’une éponge. Il a aussi, dit-il, beaucoup reçu des animaux, des arbres et des paysages, des regards et des silences des autochtones, et suffisamment pour que la fluidité et la présence de la tradition ne se perde pas. Une vie de barde et de berger des histoires consacrée à rassembler le grand troupeau des contes. En visioconférence / / / Contact : https://www.agedordefrance.com/?Une-vie-de-barde-et-de-berger-des 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.agedordefrance.com/?Une-vie-de-barde-et-de-berger-des

.

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Rennes Autres Lieu En visioconférence Adresse / Ville / lieuville En visioconférence / Departement Paris

En visioconférence / Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie///

Conférence en visio “Une vie de barbe et de berger des histoires” En visioconférence 2023-03-31 was last modified: by Conférence en visio “Une vie de barbe et de berger des histoires” En visioconférence En visioconférence 31 mars 2023 concert En visioconférence

/ Paris