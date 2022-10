Conférence en pop-up par Marjon Mudde Fonds Patrimonial Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Conférence en pop-up par Marjon Mudde à la médiathèque Françoise Sagan Artiste du livre, Marjon Mudde vous propose une exploration de son travail sur le livre animé, à partir de ses livres d’artiste présents dans la collection du fonds patrimonial Heure Joyeuse, mis en perspective avec d’autres façons de créer des livres à systèmes anciens et modernes, piochés dans le fonds patrimonial par les bibliothécaires. Vous pourrez assister en direct à la mise en relation authentique des documents choisis avec les œuvres de l’artiste, pour en découvrir encore plus sur les secrets et artifices des mécanismes de papier. Ce sera aussi l’occasion de découvrir notre dernière acquisition, Les très riches heures du petit duc du Berry, une forêt de papier qui n’existe qu’en 3 exemplaires. Fonds Patrimonial Heure joyeuse 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Marjon MUDDE, Les très riches heures du petit duc de Berry, 2019.

