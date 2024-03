Conférence en ligne Master 1 Management et Administration des Entreprises IGR-IAE Rennes Rennes, vendredi 15 mars 2024.

La responsable pédagogique du Master 1 Management et Administration des Entreprises parcours Management en formation initiale, Gaelle Lenormand, vous propose une conférence en ligne sur le M1 MAE. Vendredi 15 mars, 17h30 2



Vendredi 15 mars prochain à 17h30, la responsable pédagogique du Master 1 Management et Administration des Entreprises parcours Management en formation initiale, Gaelle Lenormand, vous propose une conférence sur cette formation.

Cette conférence est ouverte à toutes celles et ceux qui sont intéressé.es par ce master 1 et qui souhaitent en savoir plus sur ce MBA francophone qui s’adresse aux étudiant.es souhaitant une double compétence en gestion.

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine