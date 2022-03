Conférence en ligne « Le français dans les institutions européennes » Conseil de la Vallée d’Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

Conseil de la Vallée d’Aoste, le mardi 15 mars à 17:00

Il sera possible de suivre la conférence : ♦ sur le site du Conseil régional : [www.consiglio.vda.it](http://www.consiglio.vda.it), ♦ sur la chaîne YouTube : [www.youtube.it/user/consvda](http://www.youtube.it/user/consvda), ♦ sur la page Facebook du Conseil régional : [www.facebook.com/consigliovalledaosta](http://www.facebook.com/consigliovalledaosta), ♦ sur la page Facebook du Conseil des Jeunes Valdôtains : [www.facebook.com/conseiljeunesvaldotains](http://www.facebook.com/conseiljeunesvaldotains), ♦ sur la chaîne 13 de la télévision numérique TV Vallée (rediffusion le jour suivant à 21h). Le public pourra envoyer des questions sur les sujets abordés ou des questions à poser directement aux participants, jusqu’à 18h du jour même, au courriel [conseiljeunesvaldotains@gmail.com](mailto:conseiljeunesvaldotains@gmail.com).

Informations : Conseil de la Vallée – Tél. 0165 526132 – 0165 526133 attivitaculturali@consiglio.vda.it

Activité organisée par le Conseil de la Vallée avec la collaboration de l’association Conseil des Jeunes Valdôtains. Conseil de la Vallée d’Aoste 1, Rue Piave, Aoste Aoste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T17:00:00 2022-03-15T18:30:00

