L’Association FISPE (Français pour l’Insertion Sociale et Professionnel en Europe) vous présente le projet européen SEESI. Un projet co-financé par l’Union Européenne – Programme Erasmus+. CONFÉRENCE ‘LA VIS AVANT LA LANGUE’ Projet SEESI (2018-2021): Renforcer le recrutement et les compétences professionnelles pour l’intégration des réfugiés, migrants et demandeurs d’asile. L’objectif global de SEESI est de proposer une solution au problème d’intégration socio-économique des réfugiés et migrants en mobilisant une approche inédite « La vie (compétences) avant la langue » afin de surmonter la barrière linguistique qu’ils rencontrent à leur arrivée en Europe. En développant l’ensemble des compétences des « personnes ressources » Programme: – Brève présentation du projet – Présentation des 3 livrets créés pour la formation des personnes ressources – Témoignages de la formation ‘La Vie Avant la Langue’ – Présentation de la plateforme digital de formation gratuite pour la formation des personnes ressources Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter: fispe.projects@gmail.com – Iris On vous attends nombreux le mardi 27 Juillet à 15h! Pour plus de détails sur le projet: https://euseesi.wordpress.com/ Animations -> Conférence / Débat En ligne En ligne En ligne 75000 Contact :La Villette 0777368758 fispe.projects@gmail.com http://www.fispe.fr/ https://www.facebook.com/magdalena.fispe.3 0777368758 fispe.projects@gmail.com Animations -> Conférence / Débat

