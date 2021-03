Conférence en ligne : Gisèle Sapiro L’ Adresse du Printemps de septembre, 30 mars 2021-30 mars 2021, Toulouse.

L’ Adresse du Printemps de septembre, le mardi 30 mars à 18:30

### Peut-on dissocier l’oeuvre de l’auteur ?

Depuis quelques années, la question resurgit avec force : peut-on séparer l’œuvre de son auteur ? Du Nobel attribué à Peter Handke aux César à Roman Polanski, sans parler du prix Renaudot à Gabriel Matzneff, le débat fait rage. De même, le passé nazi de grands penseurs du XXe siècle, à commencer par Heidegger, trouble notre appréciation de leur legs, tandis que l’inscription d’un Céline ou d’un Maurras au livre des commémorations nationales a suscité une âpre querelle.

Faut-il considérer que la morale des œuvres est inextricablement liée à celle de leurs auteurs ? Et bannir les œuvres lorsque leur auteur a fauté ? Loin de l’invective, ce court essai entend mettre en perspective, historique, philosophique et sociologique, cette question, en analysant les prises de position dans ces « affaires ». Mais loin du « tout se vaut », il tranche, offrant à chacun les moyens de cheminer intellectuellement sur un terrain semé d’embûches.

_Dans le cadre des Nouvelles du front, programme de rencontres imaginé avec l’historienne de l’art, Evelyne Toussaint._

### Gisèle Sapiro

Gisèle Sapiro est directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS, spécialiste de l’engagement des intellectuels et des rapports entre littérature et politique. Elle est l’auteure notamment de La Responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècles), Seuil, 2011, de Les Écrivains et la politique en France. De l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie, Seuil, 2018, et de Des mots qui tuent. La responsabilité de l’intellectuel en temps de crise (1944-1945), Points Seuil, 2020.

### Plus d’infos

[Site de l’Adresse du Printemps de Septembre ](https://www.printempsdeseptembre.com/fr/l-adresse)

### Infos pratiques

* Une conférence en ligne, à voir et à écouter sur zoom

* Durée : 60 min

Gratuit

L’ Adresse du Printemps de septembre 2 Quai de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

