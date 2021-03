Toulouse L’ Adresse du Printemps de septembre Haute-Garonne, Toulouse Conférence en ligne : Camille Morineau L’ Adresse du Printemps de septembre Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Conférence en ligne : Camille Morineau L’ Adresse du Printemps de septembre, 12 mars 2021-12 mars 2021, Toulouse. Conférence en ligne : Camille Morineau

L’ Adresse du Printemps de septembre, le vendredi 12 mars à 19:00

### De Elles@CentrePompidou à Aware. Un parcours pour une plus grande parité dans l’art De l’accrochage elles@centrepompidou en 2009, à la création de l’association Aware : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, Camille Morineau, conservatrice du patrimoine et historienne de l’art spécialiste des artistes femmes, n’a eu de cesse d’œuvrer à replacer les artistes femmes au même plan que leurs homologues masculins en faisant connaître leurs œuvres au plus grand nombre, et en contribuant ainsi à la réécriture d’une histoire de l’art paritaire. ### Camille Morineau Diplômée de l’École normale supérieure et de l’Institut national du patrimoine, Camille Morineau est enseignante à l’Ecole du Louvre où elle a été nommée en 2020 présidente du conseil d’administration. Elle a travaillé pendant 20 ans au sein d’institutions culturelles publiques en France, dont dix années au musée national d’Art moderne – Centre Georges-Pompidou en tant que conservatrice des collections contemporaines. Elle a été commissaire de nombreuses expositions parmi lesquelles elles@centrepompidou (2009-2011), qui présentait uniquement des œuvres d’artistes femmes issues des collections du MNAM. Elle est cofondatrice et directrice d’Aware depuis 2014. _Une conférence en ligne organisée et proposée par l’association les Amis du Printemps de septembre._ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Adresse du Printemps de Septembre ](https://www.printempsdeseptembre.com/fr/l-adresse) ![]() ### Infos pratiques * [À voir et à écouter sur zoom, le vendredi 12 mars à 19h](https://us02web.zoom.us/j/83464249474#success)

* ID de réunion : 834 6424 9474

* Durée : 60 min

Gratuit

Culture L’ Adresse du Printemps de septembre 2 Quai de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T19:00:00 2021-03-12T19:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu L’ Adresse du Printemps de septembre Adresse 2 Quai de la Daurade, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse