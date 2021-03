Vitré Vitré Ille-et-Vilaine, Vitré Conférence en ligne « Burn-out parental » Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Conférence en ligne « Burn-out parental », 23 mars 2021-23 mars 2021, Vitré. Conférence en ligne « Burn-out parental » 2021-03-23 20:00:00 – 2021-03-23

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré La conférence sur le burn out parental animée par Delphine Théaudin est maintenant reprogrammée !

Elle aura lieu le mardi 23 mars à 20H, toujours en visio-conférence et toujours dans l’optique d’apprendre à prendre soin de soi en tant que parent.

Les inscriptions sont ouvertes en consultant la page facebook du café Bulle à Vitré: BULLE, café familial associatif Vitré. +33 9 81 61 67 06 La conférence sur le burn out parental animée par Delphine Théaudin est maintenant reprogrammée !

Elle aura lieu le mardi 23 mars à 20H, toujours en visio-conférence et toujours dans l’optique d’apprendre à prendre soin de soi en tant que parent.

Les inscriptions sont ouvertes en consultant la page facebook du café Bulle à Vitré: BULLE, café familial associatif Vitré.

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Ville Vitré