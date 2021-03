Conférence en ligne / Amazonie : quand la BD dialogue avec la recherche Muséum de Toulouse, 11 mars 2021-11 mars 2021, Toulouse.

Conférence en ligne / Amazonie : quand la BD dialogue avec la recherche

Muséum de Toulouse, le jeudi 11 mars à 18:30

### Amazonie : quand la BD dialogue avec la recherche. L’exemple du projet Long TIme.

Comment étudier le passé humain quand les restes sont infimes, absorbés par la grande forêt amazonienne ? Porté par un groupe de chercheurs, le projet LongTIme creuse la question grâce à une vaste enquête associant quinze disciplines scientifiques.

Une auteure de BD a accompagné cette exploration et suivi l’intégralité du projet. Le résultat ? Un véritable dialogue entre l’art et les sciences, entre le dessin et la recherche, pour présenter les toutes dernières connaissances sur l’histoire de l’Amazonie et sur le rapport entre les sociétés et l’environnement.

Animée par le journaliste **Gaël Pollès**, cette rencontre rassemblera **Laure Garancher**, scénariste, illustratrice et auteure de _A la recherche de l’Amazonie oubliée_ (éditions Delcourt, 2021), et **Guillaume Odonne**, ethnobiologiste et chargé de recherche au CNRS.

Cette rencontre est organisée dans le cadre de l’exposition [« _Oka Amazonie, une forêt habitée »_,](https://www.oka-amazonie.fr/) et à l’occasion de la sortie de la BD de Laure Garancher, _À la recherche de l’Amazonie oubliée_, Éditions Delcourt (2021).

### Plus d’infos

[Site du Muséum ](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=13113007)

![]()

### Infos pratiques

La conférence _ »Amazonie : quand la BD dialogue avec la recherche. L’exemple du projet Long TIme »_ sera diffusée sur [la chaîne YouTube du Muséum de Toulouse](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA/featured) le jeudi 11 mars 2021 à 18h30 et accessible en replay.

Accès libre et gratuit

Culture

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T18:30:00 2021-03-11T19:59:00