Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Calvados Notre-Dame-d’Estrées-Corbon “Du bénitier au confessionnal : histoire et anecdotes sur le mobilier des églises”

Conférence par Laurent Ridel “Du bénitier au confessionnal : histoire et anecdotes sur le mobilier des églises”

Conférence par Laurent Ridel mariette.meunier@gmail.com +33 6 22 74 30 95 https://www.alliance-apepa.fr/ “Du bénitier au confessionnal : histoire et anecdotes sur le mobilier des églises”

