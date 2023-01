CONFÉRENCE EN HISTOIRE DE L’ART PAR CATHERINE KOENIG Thionville, 28 janvier 2023, Thionville .

CONFÉRENCE EN HISTOIRE DE L’ART PAR CATHERINE KOENIG

2023-01-28 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-28

Images de l’animal dans la peinture européenne

Monstres – fauves – exotiques – familiers

La représentation de l’animal dans l’art pictural en dit beaucoup sur notre rapport au monde et sur les modes de relations entre l’humain et l’animal.

Dans la Genèse, Dieu donne tout pourvoir à l’homme afin qu’il nomme et domine les animaux. Puis vers le XVe siècle, la crainte du diable fait surgir des images fantastiques de monstres démoniaques où se mêlent les différents règnes, batraciens, reptiles, mammifères et humains. Lors des grandes découvertes, les hommes des temps modernes piqués de curiosité et de la volonté d’exploiter les ressources animales vont faire des inventaires qui rempliront les cabinets de curiosités. Mais l’animal noble est aussi un emblème de force et de puissance, le lion, l’aigle, l’ours se retrouvent dans les armoiries, les tableaux de chasse. Puis, les Lumières chercheront à comprendre les mécanismes internes de l’animal. Vaucanson fabriquera un canard qui cancane et pond des oeufs. Puis, au XIXe siècle, les peintres représenteront les animaux de la ferme, les boeufs au labour, les moutons et leur bergère en une pastorale nostalgique au temps de l’exode rural. Au XXe siècle, le monstre ne ferait-il pas surface dans les créatures hybrides des Surréalistes ou dans certaines oeuvres d’art contemporain ?

« La création des animaux » – Le Tintoret

