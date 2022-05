Conférence en histoire de l’art – Luis Belhaouari Marseille 1er Arrondissement, 19 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Conférence en histoire de l’art – Luis Belhaouari Auditorium 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-05-19 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-19 17:30:00 17:30:00 Auditorium 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

En 2015, une oeuvre de Julie Mehretu, artiste éthiopienne, est vendue 3,5 millions de dollars chez Christie’s… L’histoire du marché de l’Art contemporain Africain constitue un domaine de recherche particulièrement intéressant. Le secret qui entoure la plupart des transactions amène le plus souvent à formuler des hypothèses.

Néanmoins, l’étude de ce marché en plein essor conduit à soulever des problématiques généralement laissées dans l’ombre de l’histoire de l’art : le regard occidental est-il légitime dans sa prétention à évaluer l’Art contemporain Africain ? Par ailleurs, et en cette période de mondialisation, existe-il un art contemporain spécifiquement africain ? Cette dénomination ne résulte-t-elle pas d’un effet marketing ? D’où vient la réputation d’un artiste issu de ce continent ? Comment se

fabrique sa cote ? Quels sont les critères d’évaluation de son oeuvre ? Quelle place occupent les collectionneurs, les galeristes, les musées… dans ce travail de valorisation ?

En un mot : comment s’écrit l’histoire de l’art, et plus particulièrement l’histoire de l’Art contemporain Africain ? A travers des exemples



précis, la conférence propose d’aborder toutes ces questions. Et peut-

être d’entrevoir quelques éléments de réponses sur cette histoire



complexe dont l’écriture n’est pas sans ambiguïté…

Cette conférence propose d’aborder diverses questions pour tenter de définir comment s’écrit l’histoire de l’Art contemporaine Africaine ,et d’entrevoir quelques éléments de réponses sur cette histoire complexe.

contactversantsud@gmail.com +33 4 91 55 90 00 https://www.versantsud.org/discussions

