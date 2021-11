Thionville Thionville CONFÉRENCE EN HISTOIRE DE L’ART ANIMÉE PAR CATHERINE KOENIG, CONFÉRENCIÈRE NATIONALE Thionville Thionville

2021-12-11 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-11 centre jacques brel 1 place andré malraux

Thionville Moselle Le Surréalisme créateur – Les métamorphoses du hasard Max Ernst et Hans Arp explorent les possibilités du collage, et cherchent un au-delà du visible. Hans Jean Arp aime traquer le hasard dont les fruits saugrenus, souvent poétiques, se cristallisent dans l’oeuvre d’art. Il refuse la ligne droite, cherchant à définir les formes qui paraissent issues d’une croissance intérieure, comme si l’artiste ne faisait qu’aider à les révéler. Max Ernst écoute le végétal qui cache sous son écorce des figures imaginaires. Loplop, double de l’artiste, dévoile avec humour et pertinence son inconscient créateur tout en sachant que les pulsions libérées sont quelquefois porteuses d’une troublante perspicacité. Miró, réinvente la ferme de son enfance où il puise les sources de son inventivité plastique. Il expérimente toutes possibilités de jeux entre lignes et couleurs. contact@centre-jacques-brel.com +33 3 82 56 12 43 https://www.centre-jacques-brel.com/ Centre Jacques Brel

