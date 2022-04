Conférence en forme d’enquête policière Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Conférence en forme d’enquête policière Salies-de-Béarn, 17 avril 2022, Salies-de-Béarn. Conférence en forme d’enquête policière Cinéma Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

2022-04-17 – 2022-04-17 Cinéma Avenue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre d’Art en Vrac, Art en Loft propose une conférence en forme d’enquête policière !

Quand l’histoire de l’art relève de l’enquête policière et que l’on découvre en analysant le tableau qu’il ne présente pas ce que l’on croit au premier abord. Quelle est la fonction du miroir ? Que représente l’oeuvre de Manet ? Je vous propose de le découvrir.

Deuxième épisode ! Le premier épisode fut donné en 2020 sur les menines de Vélasquez. Même formule… Même conférencière, Sylvie Anahory. Dans le cadre d’Art en Vrac, Art en Loft propose une conférence en forme d’enquête policière !

Quand l’histoire de l’art relève de l’enquête policière et que l’on découvre en analysant le tableau qu’il ne présente pas ce que l’on croit au premier abord. Quelle est la fonction du miroir ? Que représente l’oeuvre de Manet ? Je vous propose de le découvrir.

Deuxième épisode ! Le premier épisode fut donné en 2020 sur les menines de Vélasquez. Même formule… Même conférencière, Sylvie Anahory. +33 6 30 05 69 49 Dans le cadre d’Art en Vrac, Art en Loft propose une conférence en forme d’enquête policière !

Quand l’histoire de l’art relève de l’enquête policière et que l’on découvre en analysant le tableau qu’il ne présente pas ce que l’on croit au premier abord. Quelle est la fonction du miroir ? Que représente l’oeuvre de Manet ? Je vous propose de le découvrir.

Deuxième épisode ! Le premier épisode fut donné en 2020 sur les menines de Vélasquez. Même formule… Même conférencière, Sylvie Anahory. Cinéma Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Autres Lieu Salies-de-Béarn Adresse Cinéma Avenue du Maréchal Leclerc Ville Salies-de-Béarn lieuville Cinéma Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques

Conférence en forme d’enquête policière Salies-de-Béarn 2022-04-17 was last modified: by Conférence en forme d’enquête policière Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 17 avril 2022 Pyrénées-Atlantiques Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques