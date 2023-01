Conférence « En fin de compte qu’est-ce que l’amour ? » Audierne, 19 février 2023, Audierne Audierne.

Conférence « En fin de compte qu’est-ce que l’amour ? »

1 rue Henri Sergent Esquibien Théâtre Georges Madec Audierne Finistère Esquibien 1 rue Henri Sergent

2023-02-19 – 2023-02-19

Esquibien 1 rue Henri Sergent

Audierne

Finistère

Audierne

L’amour, on le vit, on le veut, on le vante, on le chante mais ne le définit guère. Mais peut-on seulement le définir ? Et peut-on le faire sans lui imposer des normes ? Francis Wolff s’y essaie, à partir d’exemples concrets empruntés à la littérature ou à la chanson, et dessine une nouvelle « carte du Tendre » sur laquelle voguent et dérivent nos expériences amoureuses singulières. Et s’il n’y a pas d’amour parfait, c’est que toute histoire d’amour, même heureuse, est instable, capricieuse et faite d’ingrédients hétérogènes.

Francis Wolff est philosophe et professeur émérite de philosophie à l’école normale supérieure (Paris).

Conférence d’une heure, illustrée de diapositives.

assotheaephem@gmail.com +33 6 07 13 97 80

Esquibien 1 rue Henri Sergent Audierne

dernière mise à jour : 2023-01-06 par