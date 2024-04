Conférence En écho à l’exposition de Caumont Bonnard et le Japon Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence, vendredi 17 mai 2024.

Conférence En écho à l’exposition de Caumont Bonnard et le Japon Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Laurent Genest, Historien de l’art et guide conférencier. Les peintres formant le groupe des nabis s’étaient affublés de surnoms, comme Le nabi aux belles icônes, ou Le nabi à la barbe rutilante.

Celui de Bonnard était Le nabi très japonard, en raison de son goût très prononcé pour les estampes japonaises, qui se repère très tôt dans son œuvre, dès le début des années 1890.

L’intérêt pour les estampes japonaises apparaît au début des années 1860, et atteint son apogée vers les années 1880. Elles ont été une puissante source d’inspiration pour les peintres, qui achètent et collectionnent les estampes Whistler, Monet ou Rodin qui en possèdent plus de 200 chacun, mais aussi Fantin-Latour, Manet, Mary Cassatt ou Carolus-Duran, et surtout Van Gogh qui en possèdera plus de 400. C’est dire l’importance de ce mouvement qu’on a appelé le japonisme. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 14:30:00

fin : 2024-05-17 16:00:00

Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marie-ange.papa@univ-amu.fr

