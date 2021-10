Ollioules Ollioules Ollioules, Var Conférence “En direct du Big Bang : la mission Planck” Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Conférence "En direct du Big Bang : la mission Planck" 2021-11-09 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-09 Salle des Fêtes 17 avenue Anatole France

Ollioules Var Conférence animée par Guilaine Lagache, du Laboratoire d'astrophysique de Marseille. +33 6 82 07 00 70

