2021-11-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-26

Conférence en Chanson sur Boby Lapointe
L'Aigle, 25-26 novembre 2021

Après Brassens et Boris Vian, «la chanson qu'on fait » revient pour une conférence en chanson sur la vie du chanteur.

Dans le respect des gestes barrières. ATTENTION LE VENDREDI 26 NOVEMBRE EST COMPLET ! Gratuit. 

mediathequelaigle@hotmail.fr +33 2 33 84 16 19 https://www.mediatheque-laigle.fr/index

