Conférence en chanson | Agnès Chaumié Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris

Paris

Date et horaire exacts : Le jeudi 12 mai 2022

de 10h00 à 12h00

gratuit

Agnès Chaumié nous invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la chanson, ce qui la différencie de la voix parlée, ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge, autant pour celui qui écoute que pour celui qui chante ou qui vocalise Pour évoquer le chemin qui relie les premières vocalisations à la chanson, le public est invité à participer vocalement, guidé par la conférencière. Ces improvisations musicales seront l’occasion de goûter au plaisir de chanter ensemble, de ressentir les émotions qui peuvent naitre de la voix chantée, d’éclairer ce qui fait l’intérêt de cet art populaire dans le développement de l’enfant. Cette conférence musicale est un temps à vivre, une immersion ludique et sensible dans la chanson, une façon de mieux comprendre la force de son empreinte dans la vie d’un tout petit. Douze panneaux créés à partir du livre CD « Je chante avec mon bébé » servent de “décor” à cette conférence particulière. Chaque panneau comporte le texte d’une chanson, une illustration et un commentaire. Musicienne et chanteuse associée au projet d’Enfance et Musique, Agnès Chaumié anime régulièrement des formations. Elle a enregistré de nombreux disques pour le label Enfance et Musique et propose des spectacles pour le jeune et très jeune public. Pour adultes sur réservation Samedi 12 mai 2022 à 10h En savoir plus sur les autres animations de la bibliothèque L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

Agnès Chaumié

