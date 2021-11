Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg CONFÉRENCE ÉMOTIONS-SOLUTIONS Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle Sarrebourg “Conférence émotions-solutions” animée par Roberdam. Mardi 23 novembre à 17h30 au centre socioculturel de Sarrebourg. Grâce à des outils issus de la sophrologie, de l’art-thérapie et de la communication non-violente, Roberdam vous explique deux techniques simples et pratiques pour vous permettre d’exprimer et gérer plus facilement vos émotions ou celles de vos enfants. Une conférence explicative, interactive et utile! A partir de 4 ans. Gratuit. Sur réservation : referentefamilles@sarrebourg.eu – 07 80 00 37 78. referentefamilles@sarrebourg.eu +33 7 80 00 37 78 Centre Socio-culturel

