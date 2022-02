Conférence: Emotions, fonctionnement cérébral et apprentissages Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix Finistère Avec Pascal Benquet

Enseignant-chercheur en neurosciences à l’Université de Rennes 1, au sein de l’équipe LTSI Inserm

Les émotions influencent-elles notre façon d’apprendre ?

Les recherches récentes en neurosciences ont permis d’identifier des mécanismes clés du fonctionnement cérébral lors des apprentissages. Les émotions positives ou négatives peuvent renforcer ou interférer avec chacun de ces mécanismes : attention sélective, encodage, consolidation et motivation. Pour illustrer sa conférence, Pascal Benquet évoquera des cas cliniques et proposera au public des exercices interactifs. espacedessciences@villemorlaix.org +33 6 70 26 97 54 http://www.espace-sciences.org/morlaix/programme Avec Pascal Benquet

