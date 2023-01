Conférence « Emilien Frossard et son oeuvre dans les Hautes-Pyrénées » Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Cette conférence-rencontre « Émilien Frossard (1802-1881) et son œuvre dans les Hautes-Pyrénées » est organisée par la Société Académique des Hautes-Pyrénées et présentée par Bertrand Gibert. Agrégé de lettres modernes, docteur en Communication, arts et spectacles de l’Université de Bordeaux-Montaigne, ancien professeur de classes préparatoires, Bertrand Gilbert a publié plusieurs travaux sur la place du protestantisme dans l’histoire pyrénéiste.

Il évoquera la riche personnalité d'É. Frossard, pasteur, savant naturaliste, artiste, pyrénéiste, qui a joué un rôle décisif dans la fondation des la Société académique et de la Société Ramond.

