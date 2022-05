CONFÉRENCE ‘EMI OU NDE : LES EXPÉRIENCES DE MORT IMMINENTE’ Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

2022-05-13 20:00:00

Cattenom Moselle Cattenom 0 EUR Sonia Barkallah est l’une des références françaises en matière d’expériences de mort imminente (EMI ou NDE). Auteure-journaliste, réalisatrice de documentaires, conférencière, et expérienceuse elle-même, sa vie est tout entière dédiée à la recherche sur ce phénomène de conscience. Son approche journalistique, pragmatique et sérieuse de la question fait d’elle la meilleure ambassadrice de ce phénomène en France. Son livre “Et si cela vous arrivait ?” sorti en 2021 fait un point sur son propre parcours de vie tout en dressant un état des lieux des connaissances sur la question existentielle de la vie après la vie. Sa présence à l’Espace Culturel Victor Hugo est une occasion à ne manquer. Alors n’hésitez pas à réserver vos places, elles sont limitées. mediatheque.cattenom@gmail.com +33 3 82 52 84 65 https://www.ecvhcattenom.com/ Cattenom

