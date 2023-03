Conférence : El Greco, de l’art de l’icône à la modernité Jonquières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Conférence : El Greco, de l’art de l’icône à la modernité Jonquières, 23 mars 2023, Martigues . Conférence : El Greco, de l’art de l’icône à la modernité 9 rue de l’Etang Jonquières Université Martégale du Temps Libre (UMTL) Martigues Bouches-du-Rhône Jonquières 9 rue de l’Etang

2023-03-23 14:00:00 – 2023-03-23

Jonquières 9 rue de l’Etang

Martigues

Bouches-du-Rhône Comme son nom l’indique, celui qui joue le rôle le plus important dans l’importation de la Renaissance italienne en Espagne durant son siècle d’or, El Greco, de son vrai nom Domenikos Theotokopoulos, n’est pas espagnol d’origine.



Il est né en Crète, à Candie, alors intégrée dans la République de Venise et centre de l’art post-byzantin. Nourri à l’or des icônes puis à la palette de Titien, il va oser les couleurs dans une peinture habituée au style pathétique et sombre. Dans un siècle bouleversé par les réformes des puissances religieuses, l’histoire d’El Greco est marquée par une volonté de modernité et d’humanisme qui influencera de nombreux artistes. Une séance présentée par Michel Karavokyros, adhérent à l’UMTL. Nous vous donnons rendez-vous à Jonquières. contact@umtl.fr +33 4 42 80 01 67 http://www.umtl.fr/ Jonquières 9 rue de l’Etang Martigues

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Université Martégale du Temps Libre (UMTL) Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Jonquières 9 rue de l'Etang Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Jonquières 9 rue de l'Etang Martigues

Martigues Université Martégale du Temps Libre (UMTL) Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues /

Conférence : El Greco, de l’art de l’icône à la modernité Jonquières 2023-03-23 was last modified: by Conférence : El Greco, de l’art de l’icône à la modernité Jonquières Martigues Université Martégale du Temps Libre (UMTL) 23 mars 2023 9 rue de l'Etang Jonquières Université Martégale du Temps Libre (UMTL) Martigues Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Jonquières Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône