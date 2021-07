Grisolles Église Saint-Martin Grisolles, Tarn-et-Garonne Conférence Église Saint-Martin Grisolles Catégories d’évènement: Grisolles

Tarn-et-Garonne

Conférence Église Saint-Martin, 18 septembre 2021, Grisolles. Conférence

Église Saint-Martin, le samedi 18 septembre à 17:00

Le 18. exposition de tableau et à 17h conférence sur l’art pour peindre une fresque. Le 19 Repas à 12h SUR réservation préalable au 06.11.58.46.11 ( 3 plats+ boissons= 12€) A 15h Concert avec Orchestre de Chambre Scène Ouverte et Orgue. participation Libre. Conférence sur l’art pour peindre une fresque. Église Saint-Martin Centre ville, 82170 Grisolles Grisolles Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grisolles, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Centre ville, 82170 Grisolles Ville Grisolles lieuville Église Saint-Martin Grisolles