Conférence Église Saint-Benoit, 18 septembre 2021, Sainte-Croix.

Conférence

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Benoit

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine à Sainte-Croix, village au creux des vallons entre Albi et Cordes, l’église Saint-Benoît sera ouverte au public le samedi 18 septembre de 14h à 19h et le dimanche 19 de 10h à 18h. L’association les Amis du Patrimoine Saint Crucien vous invite à découvrir l’église dont l’origine remonte au XIIe siècle. Le samedi à 15h et le dimanche à 11h et 16h Marcellin Jalby, auteur d’une thèse universitaire concernant Sainte-Croix et Castelnau-de-Lévis donnera une conférence vous permettant de parcourir les siècles à travers l’histoire de cette église et en découvrir les curiosités. La restauration de l’église fait l’objet d’un projet initié par l’association en lien étroit avec la Municipalité. Les principaux éléments de cette restauration sont expliqués sur 3 panneaux visibles sous le porche. Des membres de l’association pourront répondre à vos questions. Vous y êtes attendus nombreux.

Entrée libre

Conférence de M. Marcellin Jalby sur l’histoire de l’église.

Église Saint-Benoit Place Pierre Cassagnes, 81150 Sainte-Croix Sainte-Croix Les Pradals Tarn



2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00