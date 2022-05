Conférence éducative veineuse La Léchère La Léchère Catégories d’évènement: La Léchère

Savoie

Conférence éducative veineuse La Léchère, 23 mai 2022, La Léchère. Conférence éducative veineuse Village 92 Auditorium La Léchère

2022-05-23 16:00:00 – 2022-05-23 Village 92 Auditorium

La Léchère Savoie La Léchère “Une cure thermale pour remettre en marche votre système veineux”, mise en place par le Professeur Carpentier, agrégé de médecine. lalecherelesbains@valmorel.com +33 4 79 22 51 60 Village 92 Auditorium La Léchère

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Office de Tourisme de Valmorel et des Vallées d’Aigueblanche

Détails Catégories d’évènement: La Léchère, Savoie Autres Lieu La Léchère Adresse Village 92 Auditorium Ville La Léchère lieuville Village 92 Auditorium La Léchère Departement Savoie

La Léchère La Léchère Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-lechere/

Conférence éducative veineuse La Léchère 2022-05-23 was last modified: by Conférence éducative veineuse La Léchère La Léchère 23 mai 2022 La Léchère Savoie

La Léchère Savoie