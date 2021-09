Angoulême L'Alpha,médiathèque de GrandAngoulême Angoulême, Charente Conférence : « Edouard Bauhain et Raymond Barbaud : la Belle Époque de l’architecture en Angoumois » L’Alpha,médiathèque de GrandAngoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Conférence : « Edouard Bauhain et Raymond Barbaud : la Belle Époque de l’architecture en Angoumois » L’Alpha,médiathèque de GrandAngoulême, 16 octobre 2021, Angoulême. Conférence : « Edouard Bauhain et Raymond Barbaud : la Belle Époque de l’architecture en Angoumois »

L’Alpha, médiathèque de GrandAngoulême, le samedi 16 octobre à 15:00

Venez assister à la conférence de Franck Delorme, docteur en histoire de l’art et attaché de conservation à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Il abordera le thème de la Belle Époque de l’architecture en Angoumois, notamment à travers la production d’Edouard Bauhain (1864-1930) et de Raymond Barbaud (1860-1927).

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Rdv : auditorium de l’Alpha.

Journées nationales de l’architecture L’Alpha,médiathèque de GrandAngoulême 1 rue Coulomb, 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu L'Alpha,médiathèque de GrandAngoulême Adresse 1 rue Coulomb, 16000 Angoulême Ville Angoulême lieuville L'Alpha,médiathèque de GrandAngoulême Angoulême