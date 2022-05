Conférence Eden Cinéma “Eaux Troubles” la mer Noire et la sécurité européenne Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Conférence Eden Cinéma “Eaux Troubles” la mer Noire et la sécurité européenne Fontvieille, 12 mai 2022, Fontvieille. Conférence Eden Cinéma “Eaux Troubles” la mer Noire et la sécurité européenne Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille

2022-05-12 18:30:00 – 2022-05-12 20:00:00 Eden Cinéma 19, Grand Rue

Fontvieille Bouches-du-Rhône Conférence à l’Eden Cinéma de Fontvieille – “Eaux Troubles” La Mer Noire et la sécurité européenne par Mr Paul Taylor Journaliste international. Organisé par l’association Fontvieille Avenir Culture Conférence à l’Eden Cinéma de Fontvieille – “Eaux Troubles” La Mer Noire et la sécurité européenne par Mr Paul Taylor Journaliste international. Organisé par l’association Fontvieille Avenir Culture +33 4 90 54 62 32 Conférence à l’Eden Cinéma de Fontvieille – “Eaux Troubles” La Mer Noire et la sécurité européenne par Mr Paul Taylor Journaliste international. Organisé par l’association Fontvieille Avenir Culture Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Fontvieille Adresse Eden Cinéma 19, Grand Rue Ville Fontvieille lieuville Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Departement Bouches-du-Rhône

Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/

Conférence Eden Cinéma “Eaux Troubles” la mer Noire et la sécurité européenne Fontvieille 2022-05-12 was last modified: by Conférence Eden Cinéma “Eaux Troubles” la mer Noire et la sécurité européenne Fontvieille Fontvieille 12 mai 2022 Bouches-du-Rhône Fontvieille

Fontvieille Bouches-du-Rhône